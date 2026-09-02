¿Un INE censor?

Con la novedad de que a TV Azteca llegó un requerimiento del INE por la retransmisión del programa “La Casa de los Mañosos”, una sátira elaborada con Inteligencia Artificial que circula en las benditas redes. Fue el partido Morena, el que, nos aseguran, llevó el asunto al instituto, donde entregó un escrito de inconformidad —por el contenido que critica a varias de sus polémicas y relevantes figuras—, en el que pidió retirar publicaciones y frenar su difusión. Nos hacen ver que esa parodia ya le había provocado bastante molestia, pero su llegada a la televisión la exacerbó. Así que el guinda se apuró a correr hacia el instituto con la idea de que éste intervenga y se baje el controversial contenido. Nos hacen ver que por el momento en que ocurre no faltará quien en el debate público asocie el accionar de los guindas con la controversia que generó la propuesta de establecer lineamientos en favor de las audiencias. Por lo pronto, en la ventanilla del INE ya se le dio recepción al documento. Así que pendientes.