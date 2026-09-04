Intercambian cariños

Cuentan que pocos pueden con la ternura por el fuego amigo que cruzaron el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y el senador emecista, Luis Donaldo Colosio Riojas. Y es que el pasado miércoles, el mandatario morenista —subrayando con rojo el afecto que le tiene al joven político (a quien ya muchos ven como un fuerte contendiente en esa entidad)— le pasó varias facturas por criticar, dijo, desde la perspectiva de “un principiante”, las acciones reflejadas en el 2.º Informe de Gobierno presidencial. Lo bonito, dijeron algunos, es que Colosio Riojas contestó con la misma proporción de miel: “al final del día Alfonso es mi amigo, mi aprecio por él está intacto”, señaló el legislador en una entrevista radiofónica, en la que, aunque comentó que no caería en provocaciones, sí le pidió a su paisano que atienda los asuntos en Sonora y que “no se ande distrayendo conmigo”. Luego cargó toda su batería contra la 4T, a la que juzgó por no aguantar la crítica y regresó con su amigo Durazo: “Yo espero su llamada en el momento que quiera platicar conmigo”.