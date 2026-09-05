Indagan huevo por salmonela en Hospital General

Funcionarios de la Ssa informaron que todos los médicos residentes enfermos de gastroenteritis reciben atención médica, no presentan síntomas de gravedad y evolucionan favorablemente.

Autoridades sanitarias investigan si huevo, presuntamente contaminado con salmonela y escherichia coli, estuvo detrás del brote gastrointestinal que afectó a 135 médicos residentes del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga.

La investigación apunta particularmente a un desayuno de huevo con chorizo consumido por los residentes antes de que comenzaran a presentar síntomas, aunque, hasta ahora, las autoridades advierten que no existe una confirmación científica definitiva de que ese alimento haya sido el origen del brote de la enfermedad.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, explicó que los estudios epidemiológicos realizados hasta el momento encontraron una asociación entre el consumo de ese platillo y la aparición de síntomas de salmonelosis.

El Tip: El secretario de Salud, David Kershenobich, y Eduardo Clark visitaron el jueves pasado a los residentes internados por salmonela para constatar su estado de salud.

En contraste, agregó, los residentes que no consumieron ese alimento no presentaron síntomas, circunstancia que llevó a las autoridades a considerarlo como la principal hipótesis de investigación.

A partir de la emergencia sanitaria, la Secretaría de Salud suspendió de manera preventiva la entrega de alimentos proporcionados por el servicio de comedor subrogado en las dos áreas que dan ese servicio en el Hospital General de México.

De acuerdo con el acta de fallo de la Licitación Pública Nacional Electrónica Plurianual N° LA-12-NBD-012NBD001-N-150-2025, el servicio de comedor institucional fue adjudicado a restaurantes Grogi, por un monto de 112 millones 384 mil 270 pesos, con una vigencia del 1 de septiembre de 2025 al 31 de diciembre de 2027. Sin embargo, la suspensión preventiva del servicio no significa que la empresa haya sido responsabilizada por el brote.

Eduardo Clark explicó que las autoridades deberán completar los análisis microbiológicos y epidemiológicos antes de establecer responsabilidades y detalló que la investigación contempla tres mecanismos paralelos para determinar el origen de la contaminación.