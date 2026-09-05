Mejía Haro en acto de CSP

Nos dicen que quien sigue sumando apoyos entre la gente en Zacatecas es el diputado con licencia Ulises Mejía Haro, a quien diversas mediciones colocan como el puntero en la contienda interna de Morena para elegir a su coordinador de la defensa de la transformación —quien a la postre debe convertirse en candidato a la gubernatura—. Nos cuentan que el morenista no se pierde los actos políticos relevantes para Zacatecas y por eso ayer acudió al Informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum en la capital zacatecana, antes de estar en San Luis Potosí y Aguascalientes. La mandataria, nos comparten, ahí lo saludó —algo que notó quien tenía que notar, nos dicen—. Y lo que es un hecho es que sigue llamando la atención la empatía que muchos ciudadanos tienen con el legislador con licencia, y no falta como ocurrió ayer, quien le dé palabras de aliento, o incluso algunos ya den por sentado que podría convertirse en gobernador.