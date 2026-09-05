La trayectoria de Zenyazen Roberto Escobar García estuvo marcada por su paso del magisterio a los cargos públicos, su ascenso dentro de Morena y, en los últimos meses, por una serie de polémicas que lo colocaron en el centro de la atención pública.

De 42 años de edad, nació el 4 de junio de 1984 en Nogales, Veracruz, e inició su trayectoria en el sector educativo como docente de telesecundarias estatales en 2009, y perteneció al Movimiento Magisterial Popular Veracruzano.

Más tarde fue coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local antes de asumir la Secretaría de Educación de Veracruz entre 2018 y 2021, durante el gobierno de Cuitláhuac García, y más tarde buscó la candidatura del partido a la gubernatura, que perdió con Rocío Nahle.

Un personaje mediático y envuelto en polémica ı Foto: Especial

Posteriormente resultó electo diputado federal por el distrito 16 de Córdoba en 2024, donde se desempeñó como secretario en las comisiones de Cambio Climático y de Marina. Su periodo legislativo estaba previsto para concluir en 2027.

Uno de los episodios que volvió a circular con fuerza en 2026 estuvo relacionado con fotografías difundidas en redes sociales que buscaban vincular al legislador con un supuesto pasado como bailarín exótico, bajo el nombre de Tarzán Boy, que fueron retomadas por distintos medios y usuarios de redes sociales.

Medios que abordaron el tema también recogieron versiones según las cuales Escobar había relatado años atrás que trabajó en actividades relacionadas con el fisicoconstructivismo y el fitness para sostenerse antes de iniciar su carrera política.

El episodio más sonado ocurrió el 28 de mayo de 2026, durante una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados. Escobar protagonizó un conato de enfrentamiento con el diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla.

De acuerdo con reportes, el priista lanzó descalificaciones contra el morenista, entre ellas referencias a un supuesto estado de ebriedad y expresiones relacionadas con el término stripper. La discusión escaló hasta que Escobar García se levantó de su curul, se quitó el sombrero y encaró al legislador priista.