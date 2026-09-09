Cae en EU exfuncionaria de BC con 69 kg de droga

Exfuncionaria fue arrestada en el paso fronterizo entre México y Estados Unidos

UNA EXFUNCIONARIA del ayuntamiento de Tecate, identificada como Nancy Beatriz “N“, fue arrestada en el paso fronterizo entre México y Estados Unidos por intentar cruzar 69 kilos de metanfetamina oculta en los asientos delanteros de su auto.

La Fiscalía del Distrito Sur de California estableció que a la funcionaria se le acusa de importar sustancias controladas, por lo cual quedó bajo custodia federal y enfrentará cargos por importación de droga.

El municipio de Tecate informó, en un comunicado, que Nancy “N“ no forma parte de la administración municipal desde el pasado 2 de septiembre y se apartó de cualquier acto.

No es la primera ocasión que funcionarios o exfuncionarios del estado de Baja California son detenidos en puertos fronterizos por intentar cruzar droga al país vecino del norte.

En lo que va del presente año suman dos casos. Uno ocurrió el pasado 16 de marzo, cuando Fernando Luis “N“, quien fungió como director de Servicios Generales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali), fue detenido al tratar de ingresar a EU con casi 70 kilogramos de metanfetamina que fueron encotrados en su auto.

Ante estos hechos, el Issstecali aclaró, mediante un comunicado, que Fernando Luis “N“ no tenía ningún vínculo vigente con el organismo, ya que presentó su renuncia hace más de un año.