Cámara vacía

Triste y desolado lucía ayer el salón de plenos de San Lázaro, a juzgar por un video que difundió en las benditas redes la legisladora emecista Laura Ballesteros. Pasaban de las 13:20 de la tarde cuando lo grabó y a pesar de ser una sesión que forma parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, una gran cantidad de legisladores optó por no estar de manera presencial o para no tener inasistencia conectarse por Zoom. “Lo que es verdaderamente negligente es que estamos en la glosa en materia de política interna y aquí el oficialismo y su mayoría decidió que no es importante venir y sesionar presencialmente… para que puedan estar en la playa, en sus casas o jugando pádel en lugar de estar contrastando”. Nos dicen, por cierto, que en una intervención que hizo ella sí in situ fue frontal. Pidió entonces: “fuera fuero, y fuera zoom legislativo. Vengan al pleno a trabajar. Y si no quieren, váyanse y que vengan sus suplentes. Si el pueblo no descansa, el Congreso tampoco”. Qué tal.