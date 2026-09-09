CSP exhibe recorte salarial y a prestaciones de los ministros

Un sueldo más bajo y el fin de prestaciones que incluían pagos por riesgo, seguros millonarios y apoyos para restaurantes o medicamentos marcaron el recorte a las percepciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que presentó ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina realizada en Palacio Nacional.

De acuerdo con la tabla comparativa que mostró, el salario bruto mensual de los ministros pasó de 297 mil 403 pesos a 186 mil 485 pesos, mientras que el aguinaldo de 40 días tuvo un recorte de 35.6 por ciento. La prima vacacional también disminuyó, aunque no se precisaron las cantidades correspondientes a ese concepto.

El ajuste se extendió a beneficios adicionales. Los anteriores integrantes de la Corte disponían de 58 mil 470 pesos para alimentación en restaurantes y recibían un pago anual por riesgo de 639 mil 917 pesos, dos conceptos que ya no forman parte del esquema contractual vigente. “¿Qué riesgo?”, cuestionó la Presidenta al revisar este último rubro.

La reducción alcanzó también apoyos vinculados con salud y protección personal. Entre ellos figuraban 237 mil pesos para medicamentos, además de estímulos por antigüedad, pago por defunción y seguro de vida institucional, éstos últimos con montos menores frente al régimen previo.

EL DATO: LA MINISTRA Loretta Ortiz consideró la reducción injusta, al tomar en cuenta la alta responsabilidad de su cargo y que su salario queda similar al de su secretaria particular.

Al concentrarse en las pólizas, la Presidenta señaló que los ministros anteriores contaban con un seguro de gastos médicos mayores por 30 millones de pesos y uno de separación individual por 20 millones, prestaciones que ya no aparecen en el esquema vigente.

Fuera de las percepciones económicas, también desaparecieron servicios destinados a resolver asuntos personales. El área de atención a ministros, explicó la mandataria, antes podía encargarse de reservaciones en restaurantes, trámites de licencias, visas y gestiones personales, mientras que ahora limita sus funciones a apoyos institucionales.

Sin embargo, los ministros actuales conservan vehículos blindados y apoyo de gasolina, además de escoltas del Servicio de Protección Federal cuando corresponde. En materia de viajes, los gastos de avión y hospedaje disminuyeron a la mitad y ya no se contempla el acceso a un salón especial en aeropuertos.

Los ajustes también alcanzaron al equipo tecnológico asignado a cada ministro. Ahora disponen de una computadora portátil y un dispositivo de comunicación personal, frente a un esquema anterior con varios aparatos. La Presidenta consideró que, incluso, ese gasto podría reducirse:“Todavía le podrían bajar un poquito. Yo pago mi teléfono celular, por ejemplo”.

Más allá de las percepciones mensuales, la mandataria colocó el peso de la reducción en los beneficios adicionales que dejaron de formar parte del cargo: “Lo cierto es que los ministros actuales reciben menos de la mitad de lo que recibían los anteriores ”.

Un día antes, durante su mensaje por el primer año de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente del tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que los privilegios de los ministros no regresarían y que los derechos laborales del personal del Poder Judicial serían respetados íntegramente.