Salen de las calles 13 mil 157 armas, destaca Segob

MÁS DE 13 MIL armas de fuego han salido de circulación mediante el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz desde el inicio de la actual administración, informó Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob). Entre el 1 de octubre de 2024 y el 8 de septiembre, la población entregó 13 mil 157 armas a cambio de dinero en efectivo y mediante un mecanismo anónimo. También se intercambian juguetes bélicos por artículos educativos, principalmente para niñas, niños y adolescentes.
Como parte de la estrategia de atención a las causas de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, dependencias federales realizan visitas casa por casa y ferias de paz para acercar servicios como CURP y actas de nacimiento.
El Tianguis del Bienestar ha llegado a 830 localidades de 35 municipios y beneficiado a casi 446 mil personas con más de 3.5 millones de artículos nuevos de primera necesidad decomisados en aduanas. La semana pasada atendió comunidades de Chilapa, Guerrero.
La Segob destacó la política para mantener a jóvenes en espacios educativos. El Gobierno federal construye, amplía y transforma bachilleratos con una meta de 400 mil nuevos lugares. También comenzaron a operar los primeros 60 centros México Imparable, gratuitos y enfocados en deporte, cultura y salud mental; en 34 ya se realizaron asambleas con más de 19 mil asistentes.
- 3 MIL 872 armas largas se han canjeado en el sexenio
En materia laboral, Jóvenes Construyendo el Futuro suma más de 416 mil participantes en capacitación y formación práctica. Boxeando por la Paz registra más de 31 mil niñas, niños, adolescentes y jóvenes inscritos gratuitamente.
El Instituto Mexicano de la Juventud impulsa además tequios, murales, encuentros culturales y actividades físicas, y ha constituido mil 837 comités de jóvenes por la transformación.
Entre las próximas actividades, Gobernación convocó a la Jornada Nacional de Jóvenes por la Patria y la Transformación, el 23 de septiembre. Cultura mantiene el Circuito Nacional de Festivales por la Paz y el concurso México Canta tendrá su final este domingo en el Auditorio Nacional, con boletos gratuitos.
También habrá actividades de artes vivas, música y danza en Baja California, Ciudad de México, Colima, Michoacán, Oaxaca, Querétaro y Yucatán. El 27 de septiembre, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y organizaciones de baloncesto realizarán la clase nacional Ponte Pila y Bota y Encesta.
Rosa Icela Rodríguez informó que 53 instituciones participan en las acciones de atención a las causas y que, durante los últimos dos años, 8.6 millones de personas han recibido servicios y trámites en el país.