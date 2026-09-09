Salen de las calles 13 mil 157 armas, destaca Segob

Un total de 451 armas largas y 7 mil 500 cartuchos, decomisados o entregados de manera voluntaria, fueron destruidos por la Secretaría de la Defensa Nacional. El acto formó parte de la iniciativa "Sí al desarme. Sí a la paz".

Con el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz

MÁS DE 13 MIL armas de fuego han salido de circulación mediante el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz desde el inicio de la actual administración, informó Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob). Entre el 1 de octubre de 2024 y el 8 de septiembre, la población entregó 13 mil 157 armas a cambio de dinero en efectivo y mediante un mecanismo anónimo. También se intercambian juguetes bélicos por artículos educativos, principalmente para niñas, niños y adolescentes.

Como parte de la estrategia de atención a las causas de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, dependencias federales realizan visitas casa por casa y ferias de paz para acercar servicios como CURP y actas de nacimiento.

El Tianguis del Bienestar ha llegado a 830 localidades de 35 municipios y beneficiado a casi 446 mil personas con más de 3.5 millones de artículos nuevos de primera necesidad decomisados en aduanas. La semana pasada atendió comunidades de Chilapa, Guerrero.

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La Segob destacó la política para mantener a jóvenes en espacios educativos. El Gobierno federal construye, amplía y transforma bachilleratos con una meta de 400 mil nuevos lugares. También comenzaron a operar los primeros 60 centros México Imparable, gratuitos y enfocados en deporte, cultura y salud mental; en 34 ya se realizaron asambleas con más de 19 mil asistentes.

3 MIL 872 armas largas se han canjeado en el sexenio

En materia laboral, Jóvenes Construyendo el Futuro suma más de 416 mil participantes en capacitación y formación práctica. Boxeando por la Paz registra más de 31 mil niñas, niños, adolescentes y jóvenes inscritos gratuitamente.

El Instituto Mexicano de la Juventud impulsa además tequios, murales, encuentros culturales y actividades físicas, y ha constituido mil 837 comités de jóvenes por la transformación.

Entre las próximas actividades, Gobernación convocó a la Jornada Nacional de Jóvenes por la Patria y la Transformación, el 23 de septiembre. Cultura mantiene el Circuito Nacional de Festivales por la Paz y el concurso México Canta tendrá su final este domingo en el Auditorio Nacional, con boletos gratuitos.

También habrá actividades de artes vivas, música y danza en Baja California, Ciudad de México, Colima, Michoacán, Oaxaca, Querétaro y Yucatán. El 27 de septiembre, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y organizaciones de baloncesto realizarán la clase nacional Ponte Pila y Bota y Encesta.

Rosa Icela Rodríguez informó que 53 instituciones participan en las acciones de atención a las causas y que, durante los últimos dos años, 8.6 millones de personas han recibido servicios y trámites en el país.