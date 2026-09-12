Expresiones condenables: CSP

Relevante, nos comentan, que la Presidenta Claudia Sheinbaum reprobara las amenazas proferidas por el senador morenista Luis Fernando Salazar al periodista Enrique Acevedo. Y es que es conocido que el legislador por Coahuila le escribió: “vamos a ir tras de ti”. Y todo porque no le gustó un reportaje que se publicó sobre la senadora Julieta Ramírez. Ayer, en su mañanera, la mandataria dijo que no quería que terminara la semana sin conocerse su posición al respecto. Y dijo: “No estoy de acuerdo en la forma en que se expresó el senador de Morena, de Coahuila, (en torno) al periodista Enrique Acevedo, no es correcto. Mi solidaridad… La manera en que se utilizó la red social y las frases que dijo contra este periodista son condenables y no deben pasarse por alto. Él (las) quitó, en la red social y pidió disculpas, y qué bueno… Es un llamado a todas y todos los servidores públicos de que nunca debemos utilizar esas palabras. Podemos no estar de acuerdo con un periodista, una periodista, con un medio de comunicación, pero jamás debe utilizarse una palabra (así) como amenaza”, aclaró.

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