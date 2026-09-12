Lluvia, fiesta y respaldo

Y quienes ahí estuvieron nos cuentan que ni el tremendo aguacero que cayó pudo apagar el ambiente festivo que había en el parque Agua Azul, en Guadalajara, sitio en el que la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, contra viento y marea sacó adelante el acto de su informe ante más de tres mil personas y anunció que buscará la reelección en el 2027. Nos cuentan que, a propósito del clima, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, señaló que la lluvia es signo de abundancia. Y, como muchos esperaban, cerró filas y dio un espaldarazo a Delgadillo por su labor al frente del municipio. Fue un evento que tuvo una nutrida convocatoria: llegó la plana mayor de Movimiento Ciudadano con Dante Delgado; el gobernador de Nuevo León, Samuel García; la dirigencia local con Mirza Flores y el senador Luis Donaldo Colosio. Fue un informe, nos comentan, enfocado en destacar avances en obra pública, mejoramiento continuo de servicios públicos, acciones de seguridad y consolidación de la política de cuidados.

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