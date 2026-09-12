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• Mensajes por el 11-S

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Rozones Foto: Imagen: La Razón de México
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Y fue en la embajada de Estados Unidos donde ayer, a propósito del 25 aniversario de los ataques terroristas contra ese país, se hizo un reconocimiento al valor de Los Topos. Y es que es sabido que integrantes de esa agrupación viajaron a Nueva York, donde se derrumbaron las torres gemelas, para tratar de apoyar en el rescate de víctimas. El acto tuvo lugar en el patio de la sede diplomática y fueron colocadas cinco ofrendas florales a la hora en la que cada uno de los aviones secuestrados por Al Qaeda se estrelló contra su objetivo en el país vecino y la quinta de ellas fue en honor a los rescatistas mexicanos. Otro mensaje relevante fue el deL embajador Ronald Johnson quien destacó la designación como organizaciones terroristas de grupos del crimen que operan en México y en otras naciones. “El terrorismo puede cambiar sus métodos y su apariencia, pero nunca debemos volvernos ciegos ante lo que realmente es”, sostuvo. Dijo también, nos comentan, que la relación entre México y EU es una decisión que se toma cada día y que consiste en trabajar juntos, y proteger a nuestra gente juntos.

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