Estudiantes dan ‘Grito’ en Chapingo, a través de programa cultural

A través de un programa cívico y cultural, la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) conmemoró el 216 Aniversario del Grito de Independencia.

Durante el acto, la institución educativa vinculó los principios históricos de libertad, justicia y soberanía con sus programas sustantivos, subrayando el respeto a los pueblos originarios, la reivindicación de la nación pluricultural, la defensa del campo y la soberanía alimentaria, de la mano del conocimiento científico al servicio de un México más justo y próspero.

Por cuarto año consecutivo, Ángel Garduño García, Rector de la UACh, ondeó la bandera nacional y tocó las campanas del Edifico Marte R. Gómez. Acompañado por más de cuatro mil personas --entre estudiantes, profesores, trabajadores universitarios y familias texcocanas.

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En Chapingo, el Grito de Independencia transcurrió en medio de un ambiente familiar lleno de jolgorio en el que se observó la respuesta de la multitud cargada de entusiasmo ante los vivas a Hidalgo, Morelos, Guerrero, Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez, Allende y Aldama.

El júbilo creció con los vivas a la Escuela Nacional de Agricultura, la Universidad Autónoma Chapingo y al campo mexicano, que fusionaron a todos los asistentes en un mismo espíritu.

La celebración comenzó por la tarde del 15 de septiembre, a cargo de la Banda Filarmónica Aires Chapingueros frente al edificio del Honorable Consejo Universitario, con un programa de música tradicional y filarmónica integrado por temas como “Cielito lindo”, “Así fue” y “Dios nunca muere”, entre otros.

Posteriormente el “Colectivo Estudiantil de Danza Folklórica Donají” ejecutó sones, jarabes y chilenas, representando la alegría, la historia y la identidad de los pueblos oaxaqueños.

Por su parte, la “Rondalla de Bosques” deleitó a los asistentes, ya llegada la noche, la Banda de Guerra y Escolta Universitaria, capitaneadas por el alumno Fabrizio Salcido García y la alumna Nahomi Darlen Wences Villa, respectivamente; bajo la dirección del Mtro. Iván Tonathiu González Santos, realizaron un recorrido por la Calzada de los Agrónomos Ilustres con su paso redoblado y los acordes marciales de los tambores, cornetas y clarines.

A su llegada al edificio de Rectoría, la Banda de Guerra y Escolta Universitaria se unieron a la Banda Filarmónica Aires Chapingueros para interpretar, en ensamble banda con banda, la “Marcha de Zacatecas” y “Ecos de México”.

El momento más esperado llegó cuando el Rector de la UACh, Dr. Angel Garduño García, salió al balcón del histórico edificio Marte R. Gómez (antes caso de la exhacienda Chapingo y hoy sede de Rectoría) para la celebración del 216 Aniversario del Grito de Independencia.

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FGR