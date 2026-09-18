Oposición pide parlamento abierto para analizar la ley

EL COORDINADOR del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, pidió a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) impulsar un parlamento abierto y trabajos en conferencia con el Senado de la República, para analizar la iniciativa presidencial que plantea expedir una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.

A través de una carta dirigida al presidente de la Jucopo, el morenista Ricardo Monreal Ávila, el legislador del tricolor planteó que el proyecto sea sometido a un análisis amplio, plural y técnicamente sólido, debido a sus implicaciones para las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia.

La iniciativa presidencial fue enviada al Senado y forma parte de los proyectos legislativos que se han planteado para el actual periodo ordinario.

El Dato: Rubén Moreira manifestó que el proceso legislativo debe conducirse con apertura, responsabilidad y pluralidad.

El senador tricolor propuso que en el parlamento participen organizaciones de la sociedad civil, colectivas de mujeres, familiares de víctimas, especialistas, instituciones académicas, fiscalías y autoridades responsables de la atención a víctimas, además de legisladores de las 32 entidades federativas.

El objetivo, señaló, sería conocer experiencias y observaciones técnicas, así como identificar las implicaciones jurídicas y presupuestarias que tendría la aplicación de la nueva legislación.

También planteó que los integrantes de ambas cámaras conozcan oportunamente el contenido y los alcances de la propuesta para intercambiar observaciones y construir acuerdos durante el proceso legislativo.

El coordinador priista solicitó que la Cámara de Diputados y el Senado trabajen en conferencia para revisar el proyecto, debido a que la propuesta inició su trámite en la Cámara alta.

Sostuvo que una legislación de alcance nacional requiere la participación coordinada de ambas cámaras para revisar aspectos relacionados con su aplicación en las entidades federativas y con las capacidades institucionales necesarias para hacerla efectiva.