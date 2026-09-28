Crece la indignación en Morelos; matan a otros dos alumnos

Elementos de la FGJ de Morelos al arribar a la escena del crimen en la colonia Chulavista, Cuernavaca, el 26 de septiembre.

Un ataque a balazos contra tres estudiantes de 17 años de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) dejó dos muertos y un sobreviviente la noche del sábado en Cuernavaca. El crimen volvió a colocar a la comunidad universitaria frente a un episodio de violencia, apenas dos semanas después de la muerte de una alumna de intercambio vinculada con la institución.

El atentado ocurrió cerca de las nueve de la noche del 26 de septiembre en la colonia Chulavista. Tras el reporte de detonaciones, cuerpos de emergencia acudieron a la avenida principal de la zona, donde ubicaron a dos adolescentes sin vida, y a un tercer adolescente de 16 años —estudiante de una preparatoria particular—herido, el cual fue hospitalizado.

Los reportes identificaron a las dos víctimas como alumnos de la Preparatoria Número Dos de la UAEM. La información disponible indica que cursan distintos semestres del nivel medio superior y residían en San Antón, cerca del sitio donde ocurrió la agresión.

El Tip: Con este crimen suman seis estudiantes de la UAEM asesinados en lo que va de 2026, por lo que los estudiantes han emprendido intensas movilizaciones.

Hasta la tarde de este domingo, la Fiscalía estatal no había informado con precisión sobre el estado de salud del sobreviviente y tampoco dieron a conocer elementos que permitieran establecer públicamente el móvil del doble homicidio, no reportaron personas detenidas, ni detalles del caso.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM) desplegó elementos del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Metropolitana, agentes de investigación y personal pericial para integrar el expediente y esclarecer los hechos. En una tarjeta informativa, la dependencia estatal aseguró que agotará todas las líneas de investigación para esclarecer el ataque en el que murieron los dos estudiantes.

Autoridades escolares confirmaron este domingo que los dos fallecidos pertenecían a la Preparatoria Número Dos y exigieron una investigación pronta y exhaustiva a las autoridades. La Rectoría también informó que dará acompañamiento a las familias tras el ataque registrado en la capital morelense.

4 mujeres de la universidad estatal han sido asesinadas

Junto con esa exigencia, el cuerpo directivo de la UAEM llamó a las autoridades a reforzar las acciones de protección para adolescentes y jóvenes, además de convocar a los tres órdenes de gobierno, instituciones y sociedad civil a asumir responsabilidades frente a la violencia que aqueja a entidad: “Nuestras juventudes merecen vivir sin miedo”.

El caso se suma a otro episodio reciente que golpeó a la comunidad universitaria del estado de Morelos.

El 12 de septiembre, Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que realizaba una estancia académica vinculada con la UAEM, murió tras una agresión con arma blanca en la Casa de Cultura de Cuautla.

A diferencia del expediente abierto por los hechos de Chulavista, la investigación por la muerte de Tacoronte Aguilera ya registró un avance judicial. La Fiscalía de Morelos obtuvo posteriormente una orden de aprehensión contra el presunto responsable de ese crimen, mientras el doble homicidio de los alumnos de preparatoria permanece sin detenidos.

Con dos investigaciones por hechos violentos que alcanzaron a integrantes de su comunidad en menos de un mes, la UAEM concentró su pronunciamiento en la exigencia de justicia, protección para sus estudiantes y resultados de las autoridades encargadas de esclarecer ambos casos: “La indignación ya no basta. No queremos ni debemos acostumbrarnos a que la UAEM permanezca de luto”.