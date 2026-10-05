Derrochando austeridad en Madrid

Y al que ahora captaron derrochando austeridad republicana fue al senador por Morena Alejandro Murat, nos comentan. Y es que resulta que el periodista Jorge García Orozco dio cuenta en las benditas redes de un par de fotos en las que se aprecia al también exgobernador de Oaxaca recorriendo los pasillos de la famosa tienda El Corte Inglés. De acuerdo con los datos del reportero, las fotos fueron tomadas en Madrid, donde el morenista andaría de vacaciones. Como ha ocurrido con otros integrantes de la 4T que son exhibidos en situaciones semejantes, los usuarios no se han quedado con nada a la hora de reaccionar a lo publicado. Muchos de los mensajes son de descalificación, pero como siempre sobresale el que tiene que ver con la justa medianía a la que se deben someter quienes forman parte del Movimiento de la Cuarta Transformación. ¿Será que el legislador se dejó de ceñir esta vez a esos parámetros o nomás le echó un ojito a los zapatos o a las gafas de sol? En fin.