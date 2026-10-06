Sheinbaum inaugura Centro Teletón en Colima; destaca esfuerzo de Fundación

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la inauguración del trigesimo primer Centro de Rehabilitación e Inclusión Teletón, esta ocasión en el estado de Colima, desde donde destacó el esfuerzo hecho por la Fundación para garantizar el derecho de las personas con discapacidad a una rehabilitación.

En su mensaje previo a la inauguración, destacó que la Constitución Mexicana es posiblemente la única en el mundo que establece como obligación del Estado dar becas a personas con discapacidad permanente lo cual, recordó, corre a cargo de aportaciones de la Federación y de los estados de la República.

Otro punto exclusivo de la Carta Magna mexicana es que el gobierno debe garantizar la rehabilitación y habilitación de las personas con discapacidad permanente, priorizando a quienes tienen menos de 18 años de edad.

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“Esto es algo de lo que las mexicanas y los mexicanos deberíamos sentirnos muy orgullosos. Que nuestra Constitución obliga al Estado a la rehabilitación de las personas con discapacidad permanente”, expresó.

Acompañamos a la presidenta @Claudiashein en la Inauguración del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil @TeletonMexico en #Colima



Las niñas y niños derechohabientes de la #PensiónPersonasConDiscapacidad ahora cuentan con un espacio para tomar terapias de rehabilitación… pic.twitter.com/m0x3j0vhZi — Leticia Ramírez Amaya (@Letamaya) October 6, 2026

Aunque dijo que los centros y hospitales públicos hacen su parte para garantizar este derecho, quien “mejor lo sabe hacer”, dijo, es la Fundación Teletón y por ello se decidió respaldar la iniciativa desde 2025.

“Y lo que decidimos es hacerlo a través de Teletón. Por supuesto que hay una parte que se realiza a través de los centros y los hospitales del sistema de salud de México, pero qué mejor que lo haga aquí quién lo sabe hacer, quien tiene el amor, la experiencia, el profesionalismo para poderlo llevar a cabo. Así que desde hace algunos años, desde 2025 y 2026 aportamos a Teletón las becas de las niñas y los niños para que puedan rehabilitarse y hacer de esto, de esta letra de la Constitución una realidad”, expresó.

También externó un reconocimiento a la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, por la persistencia para que su estado fuera sede del CRIT número 31 en el país y conseguir que la población colaborara.

Igualmente dirigió un agradecimiento a Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón, por la entrega hacia este proyecto, del cual destacó el nivel de equipamiento al que se llega para atender a las y los niños que lo necesitan.

Por su parte, Landeros comentó que con las reformas impulsadas por la mandataria federal se cumplieron los ‘sueños’ de las personas con discapacidad, para que la rehabilitación se consignara en la Constitución, que ésto se acompañara de las becas y que hubiera un centro de inclusión.

Destacó que, a diferencia de otras entidades en las que igualmente se ha construido un centro, en Colima se registró un apoyo desmedido de las aportaciones de la sociedad, así como de las autoridades para conseguir que el proyecto saliera adelante en corto tiempo.

El empresario Emilio Azcárraga coincidió en reconocer el respaldo de la mandataria por las diversas acciones hechas en el país, a las que hoy se suma el apoyo al Teletón.

“Agradecemos mucho a usted presidenta porque, coincido con Ricardo, la verdad es entrega, la preocupación que tiene por todos los habitantes de nuestro país, pero mucho por sus niños. Ha creído en en esta causa que llevamos 31 años construida, no por los que estamos aquí, pero por millones de mexicanos que todos los años con un peso, con dos pesos, con tres pesos, gracias a esos millones de de donativos hemos logrado abrir el día de hoy este CRIT aquí en Colima”, dijo.

La gobernadora, Indira Vizcaíno, señaló que el trabajo que hacen organizaciones como la Fundación Teletón no exime al gobierno de responsabilizarse de atender a la población, sino que las complementa.

“Esto es importante decirlo, esta colaboración no sustituye las responsabilidades que tenemos las instituciones públicas, las complementa, nos demuestra que gobierno, sociedad civil e iniciativa privada podemos encontrarnos cuando existe una causa que lo merece”, dijo.

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MSL