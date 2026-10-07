Beatriz sin distraerse, a lo suyo    

Y la que ha estado mostrando mucho oficio político en el cierre de filas en Guerrero rumbo al 2027 es la senadora morenista con licencia Beatriz Mojica, nos comentan. Y es que, desde que fue elegida como coordinadora de la defensa de la transformación y la soberanía en la entidad, no hay semana en la que no se conozca de alguna reunión que haya realizado con actores políticos del estado en aras de que el morenismo vaya en un solo frente a los procesos por venir, pero también, como ocurrió ayer, que trabaje unificada en asuntos de la agenda social y política. Nos cuentan que, convocada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, ayer Beatriz se encontró en San Lázaro con legisladores federales de Guerrero. Entre estos últimos estaban, según se ha reportado, los senadores Patricia Ramírez Bazán y Francisco Arturo Pérez Pérez, suplente en el Senado de Félix Salgado, así como los diputados. Esto antes de que charlara con el líder de los diputados guindas, Ricardo Monreal. Ahí el dato.