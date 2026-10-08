• Criterio doblado

Al que le corrigieron la plana —y con fuerza— fue al INE, luego de que el Tribunal Electoral revocara ayer el criterio defendido por la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, que dejaba a los Consejos Distritales decidir la validez de las llamadas boletas planchadas. Nos dicen que el fallo fluyó sin obstáculos después de que el magistrado Felipe de la Mata puso sobre la mesa una pregunta bastante gráfica: ¿cómo puede una boleta de 20 por 28 centímetros entrar extendida por una ranura de apenas 12 centímetros? Por unanimidad, la Sala Superior determinó que las papeletas sin las marcas de doblez —material y matemáticamente necesarias— no podrán contar como votos buenos y deberán inutilizarse y conservarse por separado, como reclamaron los partidos impugnantes. Y es que nos hacen ver que el árbitro electoral había dejado abierta una interpretación donde primero hacía falta una explicación física. Así que, hablando de boletas sin dobleces, lo que sí quedó doblado fue el criterio del INE. Tsss.