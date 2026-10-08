El aguafiestas

Y resulta que en el cumpleaños de Morena, el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, dejó un recado poco festivo al expresar preocupación por un corrimiento del partido guinda, según dijo, hacia el centro ante las presiones de Estados Unidos. El dirigente aprovechó para recordar que los petistas sí tienen brújula: “Nuestro partido resolvió ir a la izquierda, desde sus orígenes y ahí seguimos”. Pero la distancia no fue sólo ideológica. Aunque aseguró que su apuesta es una coalición total para 2027, también dijo que no ve voluntad suficiente para concretarla y dejó abierta la posibilidad de competir por separado en algunas entidades. Para que nadie piense que es una ocurrencia, enumeró elecciones en las que el PT fue solo y sobrevivió. Nos hacen ver que el mensaje tiene dos destinatarios: quienes definen el rumbo de Morena y quienes reparten las candidaturas. Porque una cosa es acompañar a la quinceañera a su fiesta y otra, muy distinta, aceptar cualquier lugar en la mesa. Así el aliado.

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