Tras la compra de avión, EU presume alianza con México

Imagen difundida por la embajada de Estados Unidos sobre la adquisición de la aeronave, ayer.

México adquirirá un segundo avión de transporte táctico C-130J-30 Súper Hércules para la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), anunció Lockheed Martin, empresa que fabrica aeronaves militares.

La operación ampliará la flota de este modelo después de que la compañía dio a conocer la compra de una primera unidad en enero de 2026. El nuevo aparato reforzará las capacidades para transportar personal, carga, ayuda humanitaria y recursos ante emergencias.

El anuncio recibió el respaldo de la embajada de Estados Unidos, que presentó la operación como parte de la relación bilateral. “¡Otro logro para la alianza estratégica entre Estados Unidos y México!”, publicó la representación diplomática.

Añadió que la incorporación del avión “fortalece nuestros vínculos comerciales y la cooperación bilateral en materia de seguridad regional”.

El Tip: EL coordinador de senadores de MC, Clemente Castañeda, advirtió que la relación bilateral con EU enfrenta serios riesgos debido a la falta de cooperación institucional.

Lockheed Martin aseguró que la adquisición de enero convirtió a México en el primer país de América Latina que se sumó a la flota mundial del C-130J Súper Hércules. La FAM utiliza desde hace décadas distintas versiones del Hércules y ahora busca renovar parte de esos equipos con la generación más reciente.

Además del transporte de mercancías y tropas, el fabricante certifica al C-130J para 20 tipos distintos de misión. Entre ellas figuran el lanzamiento aéreo de suministros o personal, búsqueda y rescate, combate de incendios, evacuación médica, inteligencia, vigilancia, reconocimiento y operaciones especiales.

Trish Pagan, vicepresidenta de Movilidad Aérea y Misiones Marítimas de Lockheed Martin, sostuvo que “el C-130J es la columna vertebral del transporte aéreo mundial, y la inversión continua de México subraya la confianza en una plataforma que ofrece décadas de disponibilidad operativa, versatilidad sin comparación e interoperabilidad fluida con las fuerzas de EU y sus aliados”.

Los Hércules participaron recientemente en el traslado de suministros de ayuda humanitaria hacia Venezuela.