¿Ahora fracturas municipales? 

Y cuando aún hay inconformes con el reparto de coordinaciones estatales —lo que sigue aprovechando el PT para poner sus propias cartas sobre la mesa—, nos hacen ver que Morena ya abrió otro frente de definiciones: el de sus coordinadores municipales. Y es que el guinda abrió el registro para ese fin, del 8 al 18 de octubre, y la convocatoria abarca los 32 estados. A las diferencias y operaciones cicatriz que Ariadna Montiel y Citlalli Hernández aún tienen que atender se sumará la tarea de acomodar a los liderazgos locales, con 2 mil 204 presidencias municipales en disputa el próximo año. Cada aspirante llegará con su equipo, sus expectativas y su lectura de quién merece encabezar los trabajos. ¡Imagínese! Nos comentan que en este escenario el llamado a la unidad tendrá que pasar del papel al territorio, donde las disputas también tienen nombre y apellido. Porque abrir registros toma unos días, pero conseguir que quienes queden fuera acompañen al elegido suele llevar bastante más. Así que atentos.