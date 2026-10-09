Alianzas bajo tensión

Y hablando de cosas que crujen, nos comentan que la cita que, nos dicen, concentrará varias miradas este sábado es la del Consejo Nacional de Morena, que discutirá su política de alianzas rumbo a 2027. Y es que la reunión convocada por el góber de Sonora y presidente de ese órgano, Alfonso Durazo, llega con un ambiente bastante cargado: el PT cuestiona las definiciones estatales, exhibe posibles cartas propias y mantiene abierta la opción de competir por separado. También pesa la reciente acusación del líder petista, Alberto Anaya, de que Morena está cediendo a presiones estadounidenses para correrse al centro y a la centroderecha con los perfiles seleccionados. Nos hacen ver que, con esos antecedentes, habrá especial interés en conocer qué margen deja el guinda para negociar con sus aliados. Aprobar los criterios será un paso; conseguir que los demás partidos encuentren razones para lograr alianzas requerirá conversaciones y acuerdos —y, por supuesto, también discutir el reparto de posiciones—.