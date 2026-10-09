Le ganó la emoción

El que, nos dicen, fue víctima de su entusiasmo —y de extraños cálculos— fue el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, quien compartió una encuesta sobre Chihuahua para anunciar que su partido seguirá gobernando aquella entidad. El detalle es que la gráfica que difundió coloca al blanquiazul por debajo de su principal rival, Morena. Y aunque para algunos que quisieran descargarle un poco de peso a su oso, la diferencia es de 2.4 puntos porcentuales y pudiera estar dentro del margen de error, el desliz dio combustible suficiente para que la dirigente guinda, Ariadna Montiel, aprovechara y le agradeciera por difundir una medición que ubica a su instituto político arriba. A ella se sumó Citlalli Hernández quien se dio vuelo en las benditas redes donde puso que Romero con la encuesta lo que quiso decir fue “me rindo”. Entre los menos rudos se dijo que Morena ganó promoción a cuenta de Jorge. Pero también hubo otros que acusaron que en la oposición, como en todos lados, hay maderas que no agarran el barniz. Uf.