Pega lucha de facciones sindicales 

Y es un conflicto entre facciones del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social el que está provocando afectaciones a ciudadanos que ni la deben ni la temen, nos hacen ver. Ocurre que uno de los grupos acudió a Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, a protestar contra su dirigencia nacional, encabezada por Rafael Olivos. La dependencia federal, para impedir afectaciones a terceros, aceptó mediar en el conflicto, porque claramente no le toca resolverlo. Sin embargo, nos aseguran, el grupo inconforme reventó ayer la mesa de diálogo y se movilizó a bloquear Paseo de la Reforma y desquiciar el tráfico. Y no sólo eso, también se hicieron circular versiones de supuestas retenciones de trabajadores, ante lo cual Gobernación tuvo que lanzar un comunicado en el que llamó a que se busquen diálogo y acuerdos, pero también a que todos se conduzcan con verdad. Nos hacen ver que si eventualmente los reclamos de estos trabajadores pudieran ser justos, el comportamiento intransigente que pega a terceros más bien los está deslegitimando. Pendientes.