 Tatis sigue presionando en Nuevo León

La unidad que, nos hacen ver, sigue sin embonar es la de Morena en Nuevo León. Ante la exigencia de Tatiana Clouthier de que Clara Luz Flores renuncie a encabezar la ruta del partido hacia la gubernatura, la coordinadora estatal respondió —nos dicen, después de respirar hondo varias veces— que lo más importante es el proyecto, una apelación a la causa común que tendrá que abrirse paso entre posiciones muy distantes: una pide que la elegida se haga a un lado, la otra recuerda que el movimiento debe estar por encima de las personas. Nos comentan que este intercambio lo que sí deja ver es cuánto trabajo queda para conseguir que los equipos caminen juntos, porque invocar el mismo proyecto no significa coincidir en quién debe conducirlo. Y ahí está el pendiente para quien se encargue de mediar en el guinda: convertir el llamado a la cohesión en algo que también acepten quienes perdieron. O sea que la tía Tatis también debe respirar profundo. ¡Suerte!