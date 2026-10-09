Y así se quiere reelegir

Con la novedad de que vecinos de distintas colonias de Cuajimalpa, en la que despacha el panista Carlos Orvañanos, bloquearon ayer la carretera México-Toluca, con dirección al Estado de México para exigirle que atienda problemas de inseguridad y de falta de agua potable de la demarcación. No les quedó de otra, porque previamente habían solicitado audiencia, pero no fueron recibidos y horas después se enteraron por qué: resulta que el alcalde apareció en un evento del Partido Acción Nacional en el que lo nombraron “defensor de la patria, la familia y la libertad” para Cuajimalpa. Es decir, lo destaparon ya como la carta fuerte del albiazul para buscar la reelección en 2027. Lo que más indignó a esos vecinos, nos comentan, fueron los elogios que le hicieron en ese acto: “Ha sido una persona que ha puesto en el centro de su servicio lo más importante que hoy existe, que es la familia”, le dijeron. Pues será por la suya, nos comentan, porque muchas de las que habitan en la alcaldía siguen padeciendo por problemas desatendidos. Uf.