• Ojo: audios bajo sospecha

Y mientras en México avanza la discusión sobre cómo regular el uso de la Inteligencia Artificial, esta semana se encendieron las alertas por la circulación de audios apócrifos atribuidos a autoridades del sector energético. Se trata de contenidos elaborados con esta tecnología, capaces de imitar voces y generar confusión entre quienes los reciben. El episodio evidencia que el uso indebido de la IA es una práctica que se está volviendo cotidiana y que obliga a extremar precauciones, sobre todo, cuando se pretende atribuir declaraciones a funcionarios públicos para generar bulos de alto impacto. Los expertos advierten que, en estos casos, confirmar el origen del audio y acudir a canales oficiales es la mejor defensa frente a los intentos de engaño. No hay que dejarse llevar por lo que parece real. Como decía muy viejo anuncio de TV: ojo, mucho ojo.