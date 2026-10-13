Rosi Bayardo rinde protesta como Coordinadora Estatal para defender la Transformación por Morena

En la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena, Rosi Bayardo y demás coordinaciones de las 17 entidades para la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, rindieron protesta ante el Comité Ejecutivo Nacional del partido, asumiendo el compromiso de continuar las tareas de organización de dicha defensa para fortalecer la Cuarta Transformación.

Además, protestaron honrar la confianza del pueblo y conducirse siempre bajo los principios de Morena y la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo; actuar con honestidad, austeridad, humildad y vocación de servicio al movimiento.

Rosi coincidió con lo dicho por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, en cuanto a que esta encomienda colectiva es una responsabilidad que exige, escuchar, organizar y estar presentes en el territorio porque ahí se defiende la soberanía y la Transformación: atendiendo las preocupaciones de la gente y recordando que el movimiento nació del pueblo.

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FGR