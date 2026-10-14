Ken Salazar reconoce labor de Sheinbaum y Harfuch; propone acuerdo de seguridad similar al TMEC

El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reconoció los esfuerzos de la Presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, contra el crimen organizado y propuso establecer un acuerdo internacional semejante al T-MEC para desmantelar a los cárteles, combatir el tráfico de armas y frenar el narcotráfico, particularmente el fentanilo.

Durante la presentación de su libro Borderlands, el exdiplomático Ken Salazar destacó la estrategia del Gobierno mexicano y el trabajo del titular de Seguridad bajo la dirección de la mandataria. “México está haciendo bastante. Eso lo digo”, expresó al referirse a las acciones de la actual administración federal.

Ken Salazar manifestó su confianza en la administración de Sheinbaum y destacó la importancia de los resultados del Gobierno mexicano para el futuro de la relación bilateral. “Tengo mucha esperanza del gobierno de la Presidenta, porque el éxito de ella es el éxito del pueblo de México”, afirmó.

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Ken Salazar sostuvo que Estados Unidos también debe asumir su responsabilidad frente a la violencia que afecta a ambos territorios, pues las organizaciones criminales representan un problema que rebasa las fronteras nacionales y exige compromisos de largo plazo.

“Tienen que desmantelar estos carteles porque la violencia que existe en México también en los Estados Unidos es internacional, no es nada más lo de México”, afirmó el exfuncionario, quien defendió la necesidad de construir alianzas sustentadas en un marco jurídico que respete la soberanía de cada país.

Ken Salazar identificó el flujo de armas desde territorio estadounidense hacia México entre las principales responsabilidades de Washington en materia de seguridad al vincularlo con la muerte de numerosos mexicanos. Señaló que ese problema requiere la intervención de las autoridades de su país, así como una mayor coordinación bilateral.

Ken Salazar también destacó las consecuencias del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, particularmente el fentanilo, y mencionó más de 100 mil muertes en ese país, aunque no precisó el periodo al que corresponde la cifra. Salazar insistió en que ambos fenómenos requieren acciones compartidas y sostuvo que “eso se tiene que hacer en conjunto”.

Para enfrentar estas amenazas, planteó un acuerdo internacional de seguridad con compromisos permanentes entre México, Estados Unidos y Canadá, semejante al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que permita mantener la cooperación más allá de los cambios de gobierno.

El proyecto contempla intercambio de inteligencia y tecnología, modernización de los cruces fronterizos, mayores inversiones en infraestructura y planificación conjunta entre las autoridades de los países involucrados. Según Salazar, actualmente existen mecanismos de colaboración, pero resultan insuficientes frente a las necesidades de seguridad de América del Norte.

Ken Salazar afirmó que durante su gestión como embajador promovió esta propuesta y presentó parte de la agenda a los integrantes del equipo de transición de Sheinbaum. Consideró que algunas de esas acciones ya forman parte del trabajo de la actual administración, aunque insistió en la necesidad de establecer compromisos legales que no dependan de acuerdos anuales.

Otro de los temas de cooperación en seguridad que abordó Salazar fue la captura y el traslado a Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada, operación que provocó diferencias entre ambos gobiernos durante su gestión diplomática y que marcó el distanciamiento con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pese a los cuestionamientos sobre el conocimiento previo de Washington, Ken Salazar evitó aclarar si alguna agencia estadounidense sabía de la operación o participó en su ejecución. Tampoco precisó si había retomado el asunto con la Presidenta Claudia Sheinbaum o su equipo, ni profundizó en las diferencias que mantuvo con López Obrador hacia el final de su gestión.

Al referirse al caso, Ken Salazar remitió a su libro las explicaciones sobre el traslado del narcotraficante y recordó que el entonces fiscal general estadounidense, Merrick Garland, y el expresidente Joe Biden también ofrecieron información en su momento. “Lo que hablé de ese asunto está todo en el libro”, sostuvo. Ante la insistencia sobre la posible participación de agencias de su país, respondió que “lo importante es mirar hacia el futuro”.

Ken Salazar reiteró que la relación bilateral necesita mecanismos de seguridad duraderos, con respeto mutuo y responsabilidades compartidas, para enfrentar problemas como el tráfico de armas, el narcotráfico y la violencia de los cárteles.

Hoy presenté Borderlands / Fronteras en la Ciudad de México, en una conferencia de prensa con medios mexicanos. Regresé porque este libro habla de lo que nuestros dos países comparten: una frontera, una historia y un futuro que se construye entre vecinos.



México y Estados Unidos… pic.twitter.com/xvx1UpR4SE — Ken Salazar (@KenSalazar) October 14, 2026

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