México - Puebla tendrá cierre temporal este 15 y 16 de octubre; CAPUFE da rutas alternas

La autopista México-Puebla tendrá cierres durante este jueves 15 y viernes 16 de octubre, debido a trabajos de mantenimiento que afectarán uno de los accesos a la vialidad, informó Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).

De acuerdo con el aviso emitido por el organismo, el acceso que permite incorporarse desde San Martín Texmelucan a la autopista México-Puebla con dirección a la Ciudad de México permanecerá cerrado temporalmente durante este periodo.

La afectación se concentrará en quienes busquen ingresar a la autopista desde San Martín Texmelucan para dirigirse hacia la capital del país, por lo que CAPUFE recomendó tomar previsiones y considerar rutas alternas para evitar retrasos en el recorrido.

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🚧 #AVISO a las personas usuarias de la #AutopistaMéxicoPuebla 🚧



Se informa que, por trabajos de mantenimiento, desde el jueves 15 hasta el viernes 16 de octubre, se mantendrá cerrado temporalmente el acceso que permite incorporarse desde San Martín Texmelucan a la autopista… pic.twitter.com/k6Sd16d1JJ — CAPUFE (@CAPUFE) October 14, 2026

¿Qué tramos de la México-Puebla permanecerán abiertos?

A pesar del cierre en el acceso, los carriles de la vía principal de la autopista México-Puebla permanecerán abiertos en ambos sentidos, por lo que no se contempla un cierre total de la carretera.

Asimismo, el acceso desde San Martín Texmelucan hacia Puebla operará con normalidad, de acuerdo con la información proporcionada por CAPUFE.

Los trabajos corresponden a labores de mantenimiento, por lo que el organismo pidió a las personas usuarias conducir con precaución y atender la señalización colocada en la zona.

Estas son las rutas alternas hacia CDMX

Para las personas que necesiten incorporarse hacia la Ciudad de México desde San Martín Texmelucan, CAPUFE recomendó utilizar los siguientes puntos como alternativas:

Arco Norte: a la altura del kilómetro 92.

Santa Ana Xalmimilulco: a la altura del kilómetro 99.

Aeropuerto: a la altura del kilómetro 101.

CAPUFE señaló que estas acciones forman parte de los trabajos destinados a fortalecer la seguridad vial del tramo carretero y agradeció la comprensión de quienes circulen por la zona durante las labores.

Para reportar alguna eventualidad o solicitar información sobre las condiciones de la autopista, el organismo recordó que se encuentra disponible el número 074, así como su cuenta oficial de X @CAPUFE.

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MSL