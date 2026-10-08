Exigen agua potable y seguridad

Más de 500 vecinos de Cuajimalpa bloquean la carretera México-Toluca tras no ser recibidos por Orvañanos

Habitantes de diez colonias de Cuajimalpa de Morelos exigen la instalación inmediata de una mesa de diálogo sobre la carretera México-Toluca.

Más de 500 vecinos de Cuajimalpa bloquean la carretera México-Toluca tras no ser recibidos por Orvañanos.
Más de 500 vecinos de Cuajimalpa bloquean la carretera México-Toluca tras no ser recibidos por Orvañanos. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

Más de 500 vecinos de distintas colonias de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos realizan un bloqueo sobre la carretera México-Toluca, con dirección a Toluca, a la altura de la calle Juárez, para exigir atención a sus demandas relacionadas con la falta de agua potable y la inseguridad.

De acuerdo con los manifestantes, la movilización se originó luego de que un grupo de vecinos acudiera a las instalaciones de la alcaldía para solicitar una audiencia con el alcalde Carlos Orvañanos Rea, con el propósito de plantearle personalmente las problemáticas que afectan a sus comunidades.

Sin embargo, los inconformes señalaron que les fue negada la audiencia debido a que, presuntamente, el alcalde se encuentra participando en un evento político del Partido Acción Nacional (PAN), en el que se abordaría su posible postulación para buscar la reelección en 2027.

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En el bloqueo participan habitantes de las siguientes comunidades:

  • San Lorenzo Acopilco
  • La Pila
  • La Venta
  • Las Lajas
  • Memetla
  • Chimalpa
  • Centlápac
  • San José de los Cedros
  • La Navidad
  • Cuajimalpa Centro

Entre los manifestantes se encuentran vecinos y representantes de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO), quienes demandan una mesa de diálogo con las autoridades de la alcaldía para atender los problemas de abastecimiento de agua, seguridad pública y servicios que afectan a sus comunidades.

Hasta el momento, de acuerdo con la información proporcionada por los manifestantes, el bloqueo continúa y los vecinos mantienen su exigencia de ser atendidos directamente por el titular de la alcaldía.

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JVR

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