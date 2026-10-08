Más de 500 vecinos de Cuajimalpa bloquean la carretera México-Toluca tras no ser recibidos por Orvañanos.

Más de 500 vecinos de distintas colonias de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos realizan un bloqueo sobre la carretera México-Toluca, con dirección a Toluca, a la altura de la calle Juárez, para exigir atención a sus demandas relacionadas con la falta de agua potable y la inseguridad.
De acuerdo con los manifestantes, la movilización se originó luego de que un grupo de vecinos acudiera a las instalaciones de la alcaldía para solicitar una audiencia con el alcalde Carlos Orvañanos Rea, con el propósito de plantearle personalmente las problemáticas que afectan a sus comunidades.
Sin embargo, los inconformes señalaron que les fue negada la audiencia debido a que, presuntamente, el alcalde se encuentra participando en un evento político del Partido Acción Nacional (PAN), en el que se abordaría su posible postulación para buscar la reelección en 2027.
En el bloqueo participan habitantes de las siguientes comunidades:
- San Lorenzo Acopilco
- La Pila
- La Venta
- Las Lajas
- Memetla
- Chimalpa
- Centlápac
- San José de los Cedros
- La Navidad
- Cuajimalpa Centro
Entre los manifestantes se encuentran vecinos y representantes de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO), quienes demandan una mesa de diálogo con las autoridades de la alcaldía para atender los problemas de abastecimiento de agua, seguridad pública y servicios que afectan a sus comunidades.
Hasta el momento, de acuerdo con la información proporcionada por los manifestantes, el bloqueo continúa y los vecinos mantienen su exigencia de ser atendidos directamente por el titular de la alcaldía.
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JVR