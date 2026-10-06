Reducen 9.1% los casos de violencia familiar en 2026

Cuajimalpa registró una reducción de 9.1 por ciento en las carpetas de investigación por violencia familiar entre enero y agosto de 2026, en comparación con el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante los primeros ocho meses de 2025 se contabilizaron 497 casos, mientras que en el mismo periodo de este año fueron 452, lo que representa una disminución de 45 carpetas de investigación.

La reducción se presentó en siete de los ocho meses comparados. En enero, los casos pasaron de 64 a 43; en febrero, de 50 a 42; en marzo, de 76 a 66; en abril, de 71 a 70; en mayo, de 62 a 61; en junio, de 58 a 55, y en julio, de 65 a 58.

En agosto, el comportamiento no mantuvo la misma tendencia, por lo que el balance acumulado de los primeros ocho meses se ubicó en 452 casos, frente a los 497 registrados en 2025.

Autoridades afirmaron que la violencia familiar y de género fue identificada desde el inicio de su administración como uno de los problemas que requerían atención prioritaria.

“Por eso decidimos no dejar este problema en las estadísticas. Fortalecimos la prevención, la atención y el acompañamiento a las familias que enfrentan situaciones de violencia”, se señaló.

La autoridad en la localidad. ı Foto: Especial.

El edil consideró que la disminución reportada por el SESNSP representa un avance para la demarcación, aunque advirtió que el resultado no debe traducirse en un relajamiento de las acciones institucionales.

“Esto es un gran avance para Cuajimalpa, pero no significa que podamos bajar la guardia”, sostuvo.

Se aseguró que la alcaldía mantendrá el fortalecimiento de sus áreas de atención y el contacto directo con los habitantes, particularmente con las personas que enfrentan situaciones de violencia dentro del hogar.

El gobierno de la demarcación señaló que las acciones continuarán enfocadas en prevención, atención y acompañamiento, con especial énfasis en la violencia ejercida contra las mujeres.

La reducción de las carpetas de investigación constituye un indicador positivo en el comportamiento del delito, aunque las autoridades deberán mantener las estrategias de prevención y atención para evitar que los casos vuelvan a incrementarse.

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FGR