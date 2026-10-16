Fuga de panistas

Dicen que en el PAN de Jorge Romero sigue habiendo mucho movimiento, aunque parte de éste sea hacia la puerta de salida. El último ejemplo nos lo dio ayer el político sonorense Bruno Cházaro, quien anunció su renuncia al blanquiazul tras casi 15 años de militancia. ¿Por qué se marchó? Según sus palabras, porque Acción Nacional “perdió el rumbo” —y también porque, por ahí dicen, podría acercarse al equipo del emecista Luis Donaldo Colosio—. Pero esta partida, nos cuentan, forma parte de una sucesión de bajas que ya debería preocupar a la dirigencia. Allá mismo en Sonora, apenas la semana pasada, el exalcalde de Hermosillo Alejandro López Caballero también dijo adiós, muy inconforme con las reglas para definir candidaturas a nivel interno. Además, en meses recientes, dejaron las filas azules la exdiputada veracruzana Mariana Dunyaska García y el exalcalde de Boca del Río, Veracruz, Humberto Alonso Morelli, ambos con fuertes críticas a la conducción partidista. Uf.

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