La integridad también se defiende

Nos piden no pasar por alto los esfuerzos que ha hecho la Secretaría de la Defensa Nacional, al mando del general Ricardo Trevilla Trejo, para cuidar la integridad de la institución y del país. Ejemplo de lo anterior es el nuevo Código de Conducta con el que la dependencia busca cerrarle el paso a contratos manipulados, sobrecostos en obras y beneficios personales en el reclutamiento militar. Nos hacen ver que el documento, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, aterriza la exigencia en asuntos concretos: comprobar el uso del presupuesto, evitar conflictos de interés y denunciar conductas contrarias a la ética pública. Nos explican que para una institución con responsabilidades en infraestructura estratégica, reforzar estas reglas es una señal que se recibe con beneplácito. El propio Trevilla lo dejó asentado: “La integridad no es negociable”. Porque también con cuentas claras se fortalece la confianza. Ahí el dato.

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