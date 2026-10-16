Lobo congelado

La que ya quedó en suspenso y sin fecha para volver a la mesa de debate, nos cuentan, es la propuesta del diputado morenista Víctor Hugo Lobo de incluir la “cobertura informativa indebida” como causal para anular una elección. Nos dicen que esto era cuestión de tiempo, pues la iniciativa había desatado una ola de cuestionamientos sobre quién y cómo iba a decidir qué es cobertura indebida. Al explicar el frenón, comentan que el también presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral en San Lázaro reconoció que fue su propia bancada la que le pidió dar marcha atrás porque generaba dudas e incertidumbre. Ya para no quedar tan mal, dijo que su propuesta podría discutirse el próximo año, quizá después de las elecciones. Lobo sostiene que la vapuleada idea ya existe en la legislación y que su iniciativa no la modificaba; aun con esa explicación, no consiguió despejar las reservas entre los suyos. Nos hacen ver que, antes de buscar votos para una nueva ley, convendría asegurar los acuerdos internos. Por ahora, lo que sí consiguió fue un pase a la congeladora. Brrr.

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