Murat y la improvisación

Quien tuvo que salir a explicar su tropiezo —y ya en el colmo ni siquiera ofrecer una disculpa y tratar de hacerlo pasar como una virtud— con la frase más conocida de Benito Juárez fue el senador morenista Alejandro Murat. Después de trastabillar en tribuna y tener que recurrir a la lectura para completar aquello de “el respeto al derecho ajeno es la paz”, el exgobernador de Oaxaca argumentó que le gusta improvisar cuando habla en público —y por eso le pasó lo que le pasó—. Nos cuentan que, desde una caminadora y acompañado por su esposa, mandó saludos al “nado sincronizado de redes sociales” que no lo perdonó y echó mano de una máxima futbolera: solamente fallan los penales quienes los tiran. Nos hacen ver que ánimo no le falta, aunque citar al Benemérito de las Américas difícilmente parecía un disparo de alta dificultad, menos para quien gobernó su estado natal. Tsss. Para la próxima, quizá convenga calentar también la memoria antes de subir a tribuna, ¿o no?

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