Y nos piden no perder de vista un mensaje que ayer, desde Chilpancingo, mandó la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel: “Guerrero es ejemplo de unidad”. Frase que acompañó, durante un encuentro denominado Reunión Nacional de Organización con otra de respaldo a quien resultó designada coordinadora de la defensa de la transformación para la entidad, Beatriz Mojica. “Bety es una mujer que conozco de muchos años, siempre ha estado en la lucha, para mí es importante remarcarlo, cuando el pueblo sabe que la persona es buena, dice ahí voy… Debemos estar orgullosos de Beatriz”. Quienes han seguido los procesos internos del guinda, nos hacen notar que el arropo tiene sentido, porque es en Guerrero donde se ha sabido procesar la designación, al grado de que a diferencia de otros estados, ahí no hay inconformidades que tiendan a escalar. Nos dicen que Mojica Morga devolvió el cumplido y refrendó el compromiso de hacer más “territorio”. Ahí el dato.

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