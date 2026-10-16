Tache por militancia artificial

Vaya que a Morena sí le salió caro presumir músculo sin tener bien acreditada la voluntad de quienes aparecen en su padrón. Y es que el INE no se la perdonó. Ayer, el árbitro electoral aprobó un paquete de multas por casi 40 millones de pesos, principalmente por afiliaciones indebidas y uso no autorizado de datos personales. Nos dicen que la respuesta guinda ante estos señalamientos no fue tan bien recibida por varios. El representante morenista en el instituto, Guillermo Santiago, salió a argumentar que, al tener Morena el padrón más grande de México y América Latina, resulta natural que haya ciudadanos que quieran desafiliarse. Mmm. El detalle, nos hacen ver, es que querer salir y nunca haber pedido entrar son cosas muuuy distintas. Nos comentan que después de esto, los intentos del partido para demostrar que no es merecedor de esa multota no le alcanzaron para convencer a la autoridad electoral. Pendientes.