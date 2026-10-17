Deportan de EU a Octavio ‘N’, agresor de recepcionista en hotel Park Life Paradox, Santa Fe

Octavio “N”, señalado por su probable participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa contra una recepcionista del hotel Park Life Paradox, en Santa Fe, fue deportado de Estados Unidos y detenido en México, luego de permanecer bajo custodia de autoridades migratorias estadounidenses.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el hombre fue entregado el viernes 16 de octubre a agentes de la Policía de Investigación (PDI) en la garita fronteriza de Tijuana, Baja California.

De acuerdo con la institución, el imputado será trasladado a la Ciudad de México para ingresar al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y quedar a disposición del juez que lo requiere, quien determinará su situación jurídica.

Agentes de la @PDI_FGJCDMX ejecutaron una orden de aprehensión contra Octavio “N”, por su probable participación en la tentativa de feminicidio de una recepcionista de hotel en Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa.



El imputado fue localizado en San Diego, California, gracias al… pic.twitter.com/BnTzS15vzd — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) October 16, 2026

Los hechos por los que es investigado ocurrieron el 29 de junio de 2026 en el hotel Park Life Paradox, ubicado en la zona de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, donde una recepcionista fue víctima de una agresión física y verbal.

El caso cobró notoriedad después de que se difundieran imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, en las que se observa al hombre agredir a la trabajadora. La Fiscalía capitalina señaló que, tras las indagatorias realizadas, en agosto se estableció la probable participación de Octavio “N” en los hechos.

Con los datos de prueba recabados, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control una orden de aprehensión por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

La investigación continuó después de que las autoridades advirtieran que el imputado había salido de México, por lo que la Fiscalía estableció comunicación con instancias estadounidenses y compartió información para contribuir a su búsqueda y localización.

¿Cómo fue localizado en Estados Unidos?

Las autoridades mexicanas lograron identificar a Octavio “N” en San Diego, California, donde se encontraba bajo custodia de autoridades migratorias de Estados Unidos.

Una vez concluidos los procedimientos correspondientes, las autoridades estadounidenses concretaron su deportación y notificaron a la Fiscalía capitalina sobre su entrega en la frontera de Tijuana.

Agentes de la PDI se trasladaron a Baja California para ejecutar el mandamiento judicial pendiente y asegurar su traslado a la Ciudad de México, donde deberá continuar el proceso penal.

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MSL