Analizan bajar gastos en IMSS para subir salarios

El Gobierno federal analiza reducir gastos en áreas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que no afecten la atención médica, para destinar esos recursos a un mayor incremento salarial para los trabajadores y formalizar la contratación de personal que aún labora sin una plaza, incluidos quienes se incorporaron como apoyo durante la pandemia de Covid-19.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el director del instituto, Zoé Robledo, presentará esta semana el plan con “cinco puntos muy concretos”. El alcance irá desde el incremento salarial hasta beneficios laborales y medidas para quienes reciben atención en el Seguro Social.

EL DATO: EN LA CONSULTA sindical realizada el pasa do 14 de octubre se expresó una mayoría en contra de un incremento directo de 2.9% al salario tabular y otro de 3.9% en prestaciones.

Precisó que la propuesta deberá responder a exigencias expuestas por el personal en las reuniones entre autoridades y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

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“El plan tiene que estar esta semana. Lo que pedí a Zoé es que haga un ejercicio de ver cómo reducir gastos en ciertas áreas, que no afecte el servicio de salud, evidentemente, ni los servicios que da el IMSS, para poder otorgar un aumento salarial mayor a los trabajadores, pero al mismo tiempo, resolver el tema de contratos de personas que todavía no son contratadas de manera formal, incluso algunos que vienen desde la pandemia”, declaró.

La mandataria también informó que ya se atendieron las peticiones recogidas durante las visitas que se realizaron desde la semana pasada a los hospitales del IMSS. Añadió que aún está pendiente recorrer las Unidades de Medicina Familiar.

Mientras se desarrollaba la conferencia presidencial, trabajadores del IMSS protestaron frente a Palacio Nacional e intentaron ingresar al área de Atención Ciudadana para entregar un documento con sus demandas. Entre ellas, solicitaron un aumento salarial directo de 10 por ciento, el rescate del régimen solidario de jubilaciones y la destitución inmediata de Rafael Olivos, secretario general del SNTSS.

Los manifestantes también denunciaron desabasto de insumos médicos, falta de personal y deficiencias en condiciones operativas de las unidades de salud. Advirtieron que estos problemas afectan a trabajadores y derechohabientes.

“Es una situación muy alarmante. ¿Cómo es posible que al sector salud le estén queriendo pagar o sofocar con movilizaciones policiacas o de parte de los granaderos? Ya van tres veces que nos intimidan”, acusó Daniel Alejandro Rodríguez, enfermero de Torreón, Coahuila.

Alexis Sandoval, jefe de piso de enfermería del Hospital General 1 de Baja California Sur, leyó el documento dirigido al Poder Ejecutivo. En él, los trabajadores expusieron sus exigencias y pidieron que se atiendan los problemas laborales y operativos que enfrenta el instituto.

Otra de sus preocupaciones son los salarios y las condiciones de jubilación, que, acusaron, dificultan la contratación y permanencia de médicos especialistas.

Aunque elementos de seguridad impidieron inicialmente que los trabajadores ingresaran a la Oficialía de Partes, al concluir, personal de esa área salió a recibir el documento y firmó el acuse de entrega.

Como parte de sus acciones, los trabajadores anunciaron una marcha para este miércoles 21 de octubre, a las 15:00 horas, del Centro Médico Nacional Siglo XXI a las oficinas centrales del IMSS. También informaron que mantendrán los plantones en las escalinatas del instituto, sobre Paseo de la Reforma, y en la sede sindical, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc.