Detienen en Cancún a presunto líder vinculado con los Hells Angels

Detienen en Cancún a "El Rob", presunto líder de los "Hells Angels"

Elementos de la Secretaría de Marina y autoridades federales detuvieron en Cancún, Quintana Roo, a Robert Skojo, señalado como presunto líder de los Hells Angels, una pandilla internacional de motociclistas que las agencias estadounidenses relacionan con narcotráfico, extorsión y homicidios.

La captura ocurrió durante tres cateos en distintos inmuebles de la ciudad, donde los agentes aseguraron 1.3 kilogramos de marihuana, dos armas largas, una pistola, dos vehículos y un teléfono celular.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el detenido está relacionado con delitos de “tráfico de drogas, extorsión y delincuencia organizada”.

El operativo contó con la participación de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo (SSC QROO).

Los Hells Angels, conocidos también como Ángeles del Infierno, surgieron en Estados Unidos en 1948 y extendieron sus actividades a distintos países. El Departamento de Justicia estadounidense los clasifica como una organización transnacional involucrada en delitos de distribución de estupefacientes, tráfico de armas, extorsión y violencia contra grupos rivales.

🚨 #QuintanaRoo | Cae presunto líder criminal en Cancún.



Robert “N” fue detenido tras tres cateos en Benito Juárez, señalado por su presunta relación con el narcotráfico, la extorsión y la delincuencia organizada.



En el operativo participaron fuerzas federales y estatales;… pic.twitter.com/K3u3OQPQUN — Michelle Rivera (@michelleriveraa) October 21, 2026

Según los antecedentes de esa dependencia, la pandilla llegó a contar con entre 2 mil y 2 mil 500 miembros distribuidos en más de 230 agrupaciones de Estados Unidos y otros 26 países. Las autoridades norteamericanas han documentado operaciones vinculadas con cocaína, metanfetaminas y marihuana, además de actividades de lavado de dinero y homicidios.

En junio de 2024, un tribunal federal de California impuso cadena perpetua a tres integrantes de Hells Angels por delitos relacionados con delincuencia organizada y asesinato. La investigación acreditó la participación de miembros de distintas células en actos de violencia, intimidación de testigos y agresiones contra personas consideradas rivales.

Respecto a Skojo, la Real Policía Montada de Canadá difundió anteriormente una alerta pública de búsqueda a su nombre. En Estados Unidos también existen antecedentes migratorios, pues la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó en febrero de 2013 sobre un caso relacionado con su ingreso irregular al territorio estadounidense.

Tras los cateos en Quintana Roo, los agentes trasladaron al detenido y los objetos asegurados ante el Ministerio Público, instancia que deberá resolver su situación jurídica.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han precisado si Skojo enfrenta alguna solicitud de extradición ni han informado sobre la existencia de órdenes de captura internacionales relacionadas con este operativo.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL