AMPIP anuncia inversión de más de 763 mdd en México para 20 nuevos parques industriales

La Asociación Mexicana de Parques Industriales invertirá 763 millones de dólares en México para la construcción de 20 nuevos parques, con lo que se avanzará en un 40 por ciento de la meta sexenal.

Ximena Escobedo Juárez, subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, recordó, durante la mañanera de Claudia Sheinbaum, que la meta del Gobierno de la Presidenta es la de dejar cien nuevos parques en el país.

Estas nuevas instalaciones se construirán en 17 municipios de ocho entidades federativas: Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Baja California.

David O’Donnell, presidente del Consejo Directivo de la AMPIP, detalló que el proyecto involucrará en suma la intervención en 4.8 millones de metros cuadrados para recibir a 176 empresas y generar más de 30 mil empleos. Con esto, la inversión acumulada en México es de 463 mdd.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Subrayó que este anuncio deviene de la confianza que el sector empresarial tiene en el país para “seguir construyendo el futuro de México”.

“Pero más allá de infraestructura nuestros parques de redes son espacios donde millones de personas encuentran empleados formal, capacitación, seguridad, oportunidades de desarrollo. Son lugares donde hay crecimiento económico y certeza pues se conviene bienestar para las familias”, comentó.

El empresario afirmó que la base industrial del país es visto como un “gran activo estratégico”, en medio de la búsqueda de las empresas por cadenas de suministro más resilientes, seguros y regionales.

“México ofrece talento, ubicación estratégica, experiencia manufacturera y una profunda integración con América del Norte. Cuando una empresa dedica a invertir en México fortalece mucho más de una planta industrial, fortalece el ecosistema productivo que cuenta, que conecta trabajadores, proveedores, universidades, comunidades y mercados. Otra vez competitividad”, describió.

A ello sumó que otra fortaleza del país es que su potencial industrial no se encuentra en una sola región y eso permite que la red industrial que llega a México compite con éxito frente a cadenas de valor globales.

“Creemos que el crecimiento industrial debe traducirse en bienestar para las familias mexicanas y oportunidades para los jóvenes y en mayor desarrollo para toda la región del país. Es ganar los empresarios, ganan los municipios, ganan la gente y las familias crecimiento en México, creemos en México, confiamos en México, seguimos invirtiendo en México. Presidenta, cuente con AMPI, estamos aquí para seguir invirtiendo en línea con la demanda, en línea con la oportunidad”, dijo.

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FGR