Higinio Martínez niega que Senado pidiera privilegios en aeropuerto

El presidente del Senado, Higinio Martínez, negó que Morena o el órgano legislativo hayan autorizado solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores que otorgara facilidades para que senadores utilicen el Salón Protocolo del Aeropuerto Internacional, y atribuyó el envío de un oficio sobre el tema a un error del secretario técnico de la Mesa Directiva, Daniel Sibaja González.

El legislador aseguró que durante una reunión de ese órgano se mencionó la posibilidad de utilizar un salón del aeropuerto por motivos de salud, pero sostuvo que la conversación no derivó en un acuerdo ni en una petición formal a la Cancillería.

“Por supuesto no la autoricé, ni la Mesa Directiva autorizó solicitar al Secretario de Relaciones Exteriores algunas facilidades para el uso de algún salón en el aeropuerto”, afirmó.

Cuestionado sobre la denuncia de la senadora del PRI y secretaria de la Mesa Directiva, Claudia Anaya, quien acusó a legisladores de Morena de buscar privilegios y aseguró que no participó en la solicitud, Martínez rechazó esos señalamientos y explicó que el oficio, fechado el 5 de octubre, fue enviado por el secretario técnico sin su autorización.

“Él cometió ese error”, dijo, al señalar que el funcionario tomó atribuciones que no le correspondían, pues, de acuerdo con su explicación, las comunicaciones oficiales con otros poderes deben ser realizadas por el presidente de la Mesa Directiva cuando se trate de decisiones de ese órgano legislativo.

El senador Higinio Martínez Miranda, de Morena, el 30 de agosto de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Martínez Miranda calificó la actuación como un “error garrafal” y agregó que el documento contenía errores de ortografía. También aseguró que el secretario técnico no le informó que enviaría la solicitud.

“No, ni yo di una instrucción de mandar un oficio al secretario de Relaciones Exteriores, ni lo solicitó la Mesa Directiva, ni ningún otro senador”, sostuvo.

El presidente del Senado indicó que el asunto será revisado en la próxima reunión de la Mesa Directiva, en la que se escucharán las opiniones de sus integrantes para determinar qué procede. Sin embargo, no anunció una sanción contra el funcionario y dejó la decisión para esa discusión.

Asimismo, rechazó que la gestión haya sido promovida por Morena y recordó que él es el único senador de ese partido que integra la Mesa Directiva. “El único senador de Morena en la Mesa Directiva, senador, o sea, hombre, soy yo, y yo no lo planteé”, expresó.

Martínez consideró que Anaya se equivocó al atribuir la solicitud a legisladores morenistas y sostuvo que el incidente no tuvo mayores consecuencias. También señaló que no espera una respuesta de la Cancillería al oficio, pues, según su argumento, el documento no fue enviado por la autoridad facultada para hacerlo.

“Es una lástima, una pena, pero bueno, fue un error de un funcionario”, concluyó.

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MSL