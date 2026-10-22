Trabajadores del IMSS bloquean Reforma y acusan represalias sindicales

Trabajadores disidentes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bloquearon de manera intermitente la avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, la tarde-noche de este jueves, para exigir la renuncia de Rafael Olivos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), así como mejores condiciones laborales.

Los manifestantes realizaron cierres de aproximadamente cinco minutos en ambos sentidos de la vialidad, a la altura de la sede sindical, lo que provocó afectaciones a la circulación vehicular.

A través de videos difundidos por los propios trabajadores se observaron pancartas y consignas contra la dirigencia gremial, en una nueva jornada de protestas que se suma a las movilizaciones emprendidas por integrantes de las 37 secciones sindicales.

Además de reclamar un incremento salarial que consideran insuficiente y denunciar la falta de insumos para desempeñar sus funciones, los disidentes acusaron a la dirigencia del SNTSS de comenzar a sancionar a quienes han expresado su rechazo a la conducción de Olivos.

En estos momentos trabajadores disidentes del sindicato de trabajadores del seguro social bloquean paseo de la Reforma con sus exigencias de mejoras salariales y falta de medicamentos e insumos y la salida de Rafael Olivos, líder del sindicato #Imss #protesta pic.twitter.com/Jsr036lP7f — 𝒀𝒐𝒏𝒂𝒕𝒉𝒂𝒏 𝑨𝒎𝒂𝒅𝒐𝒓 (@YonAmador) October 23, 2026

César Becerra, vocero de los trabajadores inconformes, aseguró que tiene conocimiento de cinco sindicalizados que recibieron citatorios para comparecer ante la Comisión de Honor y Justicia, instancia encargada de determinar las sanciones dentro de la organización.

“Efectivamente, ya empezaron a darnos sanciones. Confirmadas, yo tengo cinco personas que ya recibieron citatorios para la Comisión de Honor y Justicia, que es quien se encarga de darnos las sanciones como sindicalizados”, declaró.

De acuerdo con los representantes de la disidencia, los casos corresponden a trabajadores de las secciones de Coahuila, Tabasco, Baja California Sur, Tamaulipas y Colima.

Los inconformes advirtieron que una eventual suspensión de derechos sindicales podría dejarlos sin asesoría y defensa gremial ante quejas o actas administrativas frente al IMSS, además de limitar sus posibilidades de obtener ascensos, solicitar cambios de adscripción y participar en asambleas, congresos o procesos de elección interna.

Pese a estas advertencias, Becerra sostuvo que la representación sindical ha dejado de respaldar a quienes cuestionan a la dirigencia.

“Lamentablemente, desde que esto comenzó ningún representante, y se los puedo decir aquí, ningún representante de este centro médico se ha dignado a decir: compañero, yo estoy contigo”, afirmó.

Los trabajadores disidentes anunciaron que mantendrán las protestas durante la próxima semana y reiteraron su convocatoria a la megamarcha nacional prevista para el 30 de octubre, con la que buscan intensificar sus demandas de cambios en la dirigencia sindical y mejoras en las condiciones de trabajo.

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MSL