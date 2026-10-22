¿Cuáles son las nuevas reglas de la Modalidad 40 del IMSS?

Este mes se comenzarán a aplicar nuevas reglas para las personas que quieran inscribirse a la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que en La Razón te compartimos todos los detalles que debes conocer.

Este miércoles, el IMSS informó que las personas que se pensionaron con la Modalidad 40 continuarán cotizando con sus semanas, aportaciones, y condiciones con las que realizaron su inscripción.

Mientras que se especificaron tres nuevas reglas para las personas que realizarán una nueva inscripción a la Modalidad 40, dirigidas al salario, los retroactivos y la cotización del esquema.

De acuerdo con el titular de la Unidad de Incorporación al Seguro Social, Eduardo Alcatraz Prous, se encuentran trabajando para simplificar los trámites, facilitar los pagos y evitar desplazamientos inecesarios a las oficinas del IMSS para la inscripción a la Modalidad 40.

Precisó que, conforme el acuerdo con el Consejo Técnico del IMSS, se actualizarán las reglas para quienes realicen una nueva inscripción:

El salario de inscripción será el último salario registrado ante el IMSS más una UMA

Si retroactivos: La inscripción corre desde el día de tu solicitud

Independientes: Siguen cotizando en su esquema, pero sin combinarlo con la Modalidad 40

#Modalidad40 no desaparece. 💚 Quienes ya están inscritos conservarán sus semanas cotizadas, aportaciones y condiciones de incorporación. Para nuevas inscripciones, se actualizan las reglas para fortalecer la transparencia y proteger los derechos pensionarios. pic.twitter.com/bguZYk7klH — IMSS  (@Tu_IMSS) October 21, 2026

El Acuerdo ACDO.AS2.HCT.101026/302.P.DG de la sesión extraordinaria del 10 de octubre del 2026, publicado el 21 de octubre del mismo año, señala como medida temporal las modificaciones que entraron en vigor un día habil después de su publicación.

Se precisa que la incorporación a la Modalidad 40 no podrrá ser inferor a un salario mínimo general vigente; además, se pretende que la inscripción “se realice únicamente mediante mecanismos digitales que garanticen la trazabilidad y consistencia de los registros afiliatorios”.

Debido a esto, se apunta el diseño de “un canal de atención para la revisión de casos especiales vinculados con la implementación del presente acuerdo” que entra en vigor este 22 de octubre.

ACDO.AS2.HCT.101026:302.P.DG ı Foto: Captura de pantalla

¿Qué es la Modalidad 40 del IMSS?

La Modalidad 40 busca garantizar que las y los asegurados puedan continuar cotizando después de terminar su relación laboral, con la finalidad de acumular más semanas cotizadas y mejorar el monto que se va a recibir como parte de la pensión.

Por tanto, las y los inscritos a la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio deberán realizar aportaciones por su cuenta de manera mensual, las cuales eran cubiertas anteriormente por el empleador.

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