IMSS reconoce a más de 98 mil médicos y reporta contratación histórica de especialistas

En el marco del Día de la Médica y del Médico, que se conmemora este 23 de octubre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) destacó la labor de más de 98 mil médicas y médicos que atienden a la población derechohabiente en todo el país, desde consultas de primer nivel hasta procedimientos quirúrgicos de alta especialidad.

De acuerdo con la Dirección de Prestaciones Médicas, en una jornada habitual el personal médico del Instituto, en coordinación con otras áreas, brinda más de 430 mil consultas de Medicina Familiar, más de 133 mil consultas de especialidad y realiza más de 5 mil 400 intervenciones quirúrgicas.

El organismo señaló que esta fuerza laboral proporciona servicios en unidades médicas de los tres niveles de atención, así como en espacios de prestaciones sociales, representaciones delegacionales y oficinas centrales.

TE RECOMENDAMOS: Presupuesto federal 2027 Diputados alistan discusión del Presupuesto 2027 del 9 al 13 de noviembre

🩺 En el #DíaDeLaMédicaYElMédico, reconocemos la vocación, entrega y compromiso de las más de 98 mil médicas y médicos del #IMSS que, con su labor diaria, contribuyen al cuidado de la salud de millones de personas.



💚 ¡Gracias por brindar atención humana, preventiva y de calidad… pic.twitter.com/nLcOdNFDEg — IMSS  (@Tu_IMSS) October 23, 2026

El IMSS informó que, a través de sus 35 representaciones en el territorio nacional, ofrece cobertura médica a más de 79 millones de personas. Su red de servicios incluye más de 20 especialidades de entrada directa, como Medicina Interna, Pediatría, Medicina Familiar y Cirugía General, además de más de 60 subespecialidades disponibles en sus Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE).

En materia de contratación, el Instituto destacó que durante 2026 ha incorporado a más de 10 mil 700 médicas y médicos especialistas en un solo periodo anual, cifra que calificó como un récord histórico. El objetivo, indicó, es cubrir vacantes y fortalecer la atención en sus unidades médicas.

El Seguro Social subrayó que la labor del personal médico comprende la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, el diagnóstico oportuno, la atención hospitalaria, las cirugías especializadas y la investigación científica.

Asimismo, sostuvo que la coordinación entre las Unidades de Medicina Familiar, los hospitales generales y de zona, y las UMAE permite atender distintos niveles de complejidad y responder a las necesidades de salud de la población.

Con motivo de la celebración, el IMSS reconoció el compromiso de sus profesionales, quienes mantienen la atención durante las 24 horas del día, los 365 días del año, y destacó la ética, el rigor científico y la empatía como elementos fundamentales para brindar servicios de salud con sentido humano.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL