Aseguran en el AICM más de 8 mil pastillas de hidrocodona ocultas en frascos de suplementos

Viajaba de Bogotá a CDMX con más de 8 mil pastillas ocultas

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró 8 mil 659 tabletas que contienen hidrocodona y acetaminofén, ocultas en cinco frascos de suplementos alimenticios en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El hallazgo ocurrió durante la revisión del equipaje de un pasajero procedente de Bogotá, Colombia, como parte de las labores de inspección y vigilancia realizadas en la aduana del aeropuerto capitalino.

Las autoridades localizaron cinco recipientes utilizados habitualmente para almacenar vitaminas y suplementos alimenticios, en cuyo interior había tabletas blancas con la inscripción “M367”.

Ante las características de la mercancía y la imposibilidad de determinar inicialmente su composición, el personal aduanero procedió a su aseguramiento precautorio para impedir su ingreso al país y realizar los análisis correspondientes.

🛃 En la Aduana del @AICM_mx, personal de la ANAM, en coordinación con @SEMAR_mx, aseguró 8,659 tabletas de hidrocodona y acetaminofén, ocultas en frascos de suplementos alimenticios, con un valor estimado superior a 8.6 mdp en el mercado ilícito.

📰 Comunicado de prensa:… pic.twitter.com/zrJrHSlPe0 — Aduanas de México (@AduanasMx) October 24, 2026

Como parte de los procedimientos de inspección, las autoridades tomaron muestras de las tabletas y las enviaron al Laboratorio Central de la ANAM, donde se realizaron análisis químicos especializados para identificar las sustancias que contenían.

Mediante técnicas de espectroscopia infrarroja, extracción con disolventes y pruebas químicas cualitativas, el laboratorio confirmó la presencia de hidrocodona y acetaminofén, componentes utilizados en medicamentos para el tratamiento del dolor moderado.

La composición de estas sustancias está sujeta a controles sanitarios y verificaciones especiales, por lo que las autoridades procedieron con las medidas correspondientes para evitar que las tabletas ingresaran a los canales de distribución irregular.

Según las estimaciones de las autoridades, las 8 mil 659 tabletas representan un valor superior a 8.6 millones de pesos en el mercado ilícito.

El aseguramiento se realizó antes de que la mercancía ingresara al territorio nacional, de acuerdo con el reporte oficial. Las autoridades señalaron que la intervención permitió prevenir su posible incorporación a circuitos de distribución irregular.

La mercancía permanece bajo resguardo de la autoridad aduanera, mientras se llevan a cabo los procedimientos correspondientes para ponerla a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL