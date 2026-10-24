Coscorrón a senadores que aspiran a fifís

Con la novedad de que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Roberto Velasco, bateó la solicitud que, se confirmó, ¡sí recibió de la Mesa Directiva del Senado de la República!, para que se permitiera a legisladores usar el Salón de Protocolo del que dispone en el AICM. Es sabido que ese espacio es ocupado para asuntos diplomáticos y para la recepción de visitantes extranjeros de relevancia. Esta semana, el escrito de senadores —cuya difusión hizo que varios de ellos escondieran la cabeza como avestruces— refrendó la obsesión que algunos tienen con querer acceder a espacios a los que la mayoría de ciudadanos no entra. Antes, nos recuerdan, fue la senadora Malú Mícher la que armó un rollo porque le negaron el uso de una sala VIP. El caso es que ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló: “Cero privilegios. No. Que no se nos olvide nunca de dónde venimos, nosotros venimos de un movimiento social que luchó contra los privilegios de unos cuantos”. Como diría el clásico: tengan para que aprendan.

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