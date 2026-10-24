Sin vuelta atrás 

El caso de César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua detenido en el Altiplano por el asunto de los agentes de EU que participaron en un operativo en aquella entidad, quedó entre la noche del jueves y la mañana del viernes convertido en el antecedente de un choque entre un gobierno estatal y el federal, de dimensiones mayores. La revelación de los pormenores de la tensa reunión “del aeropuerto” por parte de la gobernadora Maru Campos, la confirmación de algunos de esos detalles por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum, pero sobre todo las primeras consecuencias que esos hechos han empezado a tener no pueden sino anticipar que es el principio de una confrontación que puede escalar, porque camina en varios frentes. Ayer, por lo pronto, se conoció que la Fiscalía General de la República ampliará sus investigaciones hacia Jáuregui por señalamientos de corrupción que atribuye a la propia mandataria estatal. El choque parece no tener vuelta atrás. Pendientes.